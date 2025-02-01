كربلاء.. جد يعنف حفيدته "بشدة" والأمن يعتقله

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، القبض على متهم عنف حفيدته بشدة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناولت فيديو تتعرض فيه طفلة الى التعنيف الشديد وبعد اجراء التحريات تبين ان هذا الفيديو من محافظة كربلاء في منطقة عين التمر".

وأضافت، أن "مدير مديرية حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري اللواء الدكتور عدنان حمود سلمان، أوعز الى مدير قسم اسرة كربلاء بالتحرك فورا واستحصال موافقة القضاء للتحري، وفعلا تم التحري من قبل مفارز حماية الاسرة في كربلاء وبمساعدة مكتب مكافحة الاجرام حيث تبين ان الشخص المعنف هو جد الطفلة".

وأكدت، أن "الجد تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي".