كربلاء.. جثمان خامنئي يصل الحرمين (صور+فيديو)

شفق نيوز- كربلاء

وصل جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، مساء الأربعاء، إلى مرقديّ الإمامين الحسين والعباس في محافظة كربلاء لإجراء مراسم التشييع بمشاركة شعبية مليونية وحضور رسمي عراقي وإيراني.

وكانت مراسم التشييع في كربلاء قد بدأت مساء اليوم، حيث انطلق الموكب من ساحة "سيد جودة" وسط مدينة كربلاء ثم عبر شارع العباس باتجاه ديوان المحافظة ومنها إلى باب القبلة في مرقد الإمام الحسين، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وأشار إلى أن الجثمان سيتوجه إلى مرقد الإمام الحسين لأداء مراسم الزيارة وصلاة الوداع التي ستقام بإمامة المعتمد الرسمي للمرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ومن ثم سيتم التوجه إلى مرقد الإمام العباس عبر منطقة ما بين الحرمين لتقام أيضاً مراسم الزيارة.

يأتي ذلك بعد تأخر انطلاق مراسم التشييع عن الوقت المحدد المعلن عنه بسبب كثافة المشيعين الذين رافقوا الموكب من محافظة النجف إلى كربلاء والحشود الغفيرة التي تنتظره على حدود المحافظة، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز في كربلاء.

وقال مراسلنا إن الموكب الذي انطلق من النجف متوجهاً نحو كربلاء، رافقته أعداد كبيرة جداً من المشيعين ما أدى إلى مسيره ببطء ليصل إلى حدود كربلاء عصراً.

وأشار إلى أن عاملاً آخر تسببت بتأخر مسير الموكب حيث ما إن يمر بمنطقة على طول طريق النجف – كربلاء، حتى يخرج الأهالي لاعتراض طريق الموكب بأهازيج حماسية ما يضطر السيارات إلى التوقف.

وكانت مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قد انطلقت صباح اليوم في محافظة النجف بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

وشهدت المراسم حضوراً مليونياً تسببت بإرباك لجهود التنظيم المسبق التي بذلتها اللجنة العليا المشرفة على التشييع وكذلك جهود العتبة العلوية لكثافة الأعداد المشاركة في التشييع.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وشارك في مراسم استقبال الجثامين مساء أمس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، ومختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

كما شارك في الاستقبال أيضاً قيادات الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية الأخرى.