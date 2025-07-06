كربلاء تُنهي مراسم عاشوراء بخطة أمنية "منزوعة السلاح"

شفق نيوز – بغداد

أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بزيارة عاشوراء، يوم الأحد، عن نجاح الخطة الأمنية لتأمين الزيارة، فيما بينت أنها اعتمدت على الجهد الاستخباري.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الخطة الامنية لزيارة العاشر من محرم، نجحت دون تسجل اي خروقات امنية طيلة فترة الزيارة".

وأضافت "الخطة كانت بأنسيابية عالية، ولأول مرة اعتمدت بشكل كامل على الجهد الاستخباري، إذ أن اهم ما يميزها انها منوزعة السلاح".

وبينت أنه "لم يتم تسجيل أي معوقات في موضوع التفويج العكسي، وستستمر الخطة عند انتهاء كافة المراسيم الحسينية"، موضحة أن "الخطة كانت مرنه ولم يحدث أي قطع للطرق المؤدية للحرم الحسيني حتى في ذروة الزيارة".