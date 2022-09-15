كربلاء توضح أسباب انقطاع الماء وتعتذر: نواجه زحفاً مليونياً

شفق نيوز/ كشفت مديرية ماء كربلاء، يوم الخميس، كيفية توفير المياه بصورة مستمرة لملايين الزائرين، معتذرة في الوقت نفسه لبعض مناطق المحافظة التي تعاني من انقطاعات في المياه.

وهذا التوضيح، بعد شكاوى عدة وردت من أصحاب مواكب حسينية، بشأن انقطاع المياه، وشحه في العديد من النواحي والأقضية التابعة لمحافظة كربلاء، خصوصاً بعد الزخم الكبير الذي تشهده بالتزامن مع قرب إحياء الزيارة الأربعينية.

وأوضح مدير ماء كربلاء، محمد النصراوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية ماء كربلاء ومنذ بداية شهر صفر، استنفرت آلياتها ومعداتها ومواردها البشرية، من مهندسين وفنيين وحرفيين وسواق، وباقي العناوين الإدارية الساندة كافة، لخدمة زائري الإمام الحسين".

وأضاف النصراوي: "نحن الآن في ذروة الزيارة وفي أيّامها الأخيرة، لذلك نشهد زحفاً مليونياً ومتواصلاً إلى مركز محافظة كربلاء، وعلى المحاور الرئيسة للمدن".

وأشار إلى أن "المديرية تسعى جاهدة لإيصال خدمة المياه إلى الزائرين كافة، وتم تشغيل المشاريع والمحطات بطاقاتها الإنتاجية كاملة، وعلى مدار 24 ساعة، كذلك تم إيصال مواد التعقيم والوقود إلى تلك المشاريع، من أجل ديمومة العمل فيها".

ولفت مدير ماء كربلاء، إلى وجود جهد ساند من المحافظات ومن العاصمة بغداد، حيث تم إرسال حوضيات لإسناد الجهد الآلي لمديرية ماء كربلاء، وذلك لأن الزحف المليوني أضاف أعباء كبيرة على المديرية، على الرغم من اعداد الأخيرة خطة لاستيعاب هذا العدد الضخم".

وخلص النصراوي، في ختام حديثه، إلى أن "المديرية تلتمس العذر من ساكني الأحياء البعيدة عن مدينة كربلاء، والتي شهدت انقطاعات في المياه لبعض ساعات، نتيجة تركز الزحف المليوني في مركز المحافظة، ما يتطلب جهوداً كبيراً لديمومة توفير الخدمة للمدينة وأقضيتها ونواحيها ومداخل المدن".