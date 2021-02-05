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كربلاء تنفي وجود أزمة في العلاجات السرطانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T08:26:38+0000
كربلاء تنفي وجود أزمة في العلاجات السرطانية

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة كربلاء، يوم الجمعة، وجود أزمة في توفر ادوية المصابين بالامراض السرطانية في المحافظة، فيما كشفت عن أعداد المصابين بالمرض.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة، عدي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لا تواجه أزمة في توفير الأدوية للمصابين بالامراض السرطانية، بل أنها تعتبر من أكثر المحافظات التي تؤمن العلاج للمصابين بهذا المرض".

وأضاف أن "الأدوية السرطانية تجهز حاليا بنسبة 70% من قبل الشركة العامة لتجهيز الأدوية، فيما يتبقى 30% تسمى أدوية مفقودة، نصف هذه النسبة تجهز عن طريق المتبرعين من الاطباء والصيادلة والمؤسسات الخيرية والعتبتين الحسينية والعباسية، اما النصف الاخر فهو غير متوفر نهائيا بسبب عدم وجودها في العراق لعدم الانتهاء من فحصها والتأكد منها أو لحداثة إنتاجها".

وأكد السلامي أن "هذه الأدوية باهضة الثمن وهناك عقد موقع مع شركة نوفاك حاليا لتوفيرها والتجهيز متوقف حاليا لحين إقرار الموازنة".

وبين أن "أعداد المرضى المصابين بالامراض السرطانية في كربلاء منذ عام 2015 وحتى الآن والمسجلين في المركز التخصصي بالمحافظة بلغ 8000 مصاب، منهم 20% مصابين باللوكيميا وغيرها من الأمراض الدموية"، لافتا إلى أن "30% من المراجعين للمركز من محافظات أخرى أي من خارج كربلاء".

وختم السلامي بالقول، إن "عدد المراجعين للمركز يوميا يبلغ 150 مراجعاً، بين رقود واستلام علاج، واجراء فحوصات وتحاليل".

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