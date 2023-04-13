كربلاء تنفي انتشار وباء الحمى النزفية

شفق نيوز/ نفى مدير المستشفى البيطري في كربلاء، وسام الجابري، يوم الخميس، الخبر المتداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار وباء الحمى النزفية في المحافظة.

وتعليقاً على هذا الخبر المتداول، أكد الجابري لوكالة شفق نيوز، أن "هذا الخبر غير صحيح، وأن أعداد الاصابات المنشورة هي حصيلة عامين وليست إصابات اليوم".

وتداولت بعض مواقع التواصل خبرا عن "انتشار وباء الحمى النزفية في كربلاء، وأن بيطرة المحافظة سجلت 20 إصابة، بينما أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة بالمرض، داعية المواطنين إلى عدم شراء اللحوم من المجازر العشوائية".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.