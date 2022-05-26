كربلاء تنضم الى المحافظات العراقية المتحصنة من "جدري القردة"

شفق نيوز / أكد المستشفى البيطري في كربلاء، يوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة بمرض "جدري القردة" في عموم العراق، مشيرة الى انها اتخذت احتياطاتها بهذا الصدد.

وقال مدير المستشفى البيطري وسام الجابري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القردة، تمثلت بمنع دخول الحيوانات البرية ومنها القردة، إلى المحافظة، وبالتنسيق مع مكتب محافظ كربلاء وقيادة شرطة المحافظة".

واشار الى تشكيل لجنة بالتنسيق مع مكتب المحافظ والدوائر المعنية لمتابعة أسواق بيع الحيوانات البرية ومنها القردة والمشاتل والعيادات البيطرية والتأكد من جوازات السفر والشهادات الصحية البيطرية لكل الحيوانات في المحافظة.

ودعا الى تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس بما في ذلك الحيوانات البرية المريضة أو التي تم العثور عليها نافقة، وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوان مريض.

واكد الجابري على عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الأشخاص الآخرين المعرضين لخطر الإصابة، إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول، فضلاً عن استخدام أدوات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات عند رعاية الحيوانات، واتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المريضة.

يشار إلى أن محافظات نينوى، ذي قار، والبصرة، اتخذت جملة إجراءات وقرارات بشأن منع وصول جدري القرود إليها، تمثلت بعضها بمنع دخول الحيوان، فيما شكلت أخرى لجان لمتابعته في محال بيع هذا الحيوان.