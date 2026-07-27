بابل تعطل الدوام غداً وكربلاء الأربعاء استعداداً مع الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء/ بابل

قررت الحكومتان المحليتان في كربلاء وبابل، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظتين اعتباراً من الغد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، استعداداً للزيارة الأربعينية.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء، نصيف الخطابي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء تقديراً لجهود أهالي كربلاء في خدمة الزائرين، ولإتاحة الفرصة أمامهم للإسهام في إنجاح الزيارة المليونية.

وأضاف أن العطلة المحلية تشمل أيام الأربعاء والخميس والأحد المقبلة، فضلاً عن يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 من شهر صفر، اللذين سبق أن أقرهما مجلس الوزراء عطلة رسمية اتحادية بمناسبة زيارة الأربعين.

بدوره قرر مجلس محافظة بابل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العطلة تبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 28 تموز/ يوليو الجاري، وتستمر لغاية يوم الأحد الموافق 2 آب/ أغسطس المقبل، وتشمل جميع الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر المشاركة ضمن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة.

وأوضح أن القرار جاء نظراً للزخم الكبير للزائرين المتوجهين إلى كربلاء، ومن أجل تمكين مختلف الشرائح في بابل من الإسهام في تقديم الخدمات خلال الزيارة المليونية.

ويأتي القرار بعد إعلان الحكومة الاتحادية تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل الموافقين 19 و20 صفر.