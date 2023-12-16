كربلاء تعلن "عطلة محلية" بهذه المناسبة

شفق نيوز/ اعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي يوم الجمعة اعتبار يوم غد الاحد عطلة محلية في المحافظة.

وذكر بيان للمحافظ ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "مناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء والذي يصادف الثالث من شهر جمادي الآخرة، ونظرا لاهمية هذه المناسبة على قلوب المسلمين ولما لها من قدسية على نفوسهم، يعلن محافظ كربلاء عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف 17 من شهر كانون الاول".

واشار إلى ان العطلة "لكافة دوائر المحافظة ويستثنى منها الدوائر الأمنية والخدمية ودوائر المهندس المقيم في المشاريع".