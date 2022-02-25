كربلاء والمثنى تعطلان الدوام الرسمي يوماً واحداً

شفق نيوز/ أعلنت محافظتا كربلاء والمثنى، الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي يوماً واحداً بسبب مناسبة دينية.

وقالت محافظة كربلاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل بذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)".

من جانبها ذكرت محافظة المثنى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المحافظ أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد ٢٠٢٢/٢/٢٧ والموافق ٢٥ من شهر رجب للسنة الهجرية ١٤٤٣ ، في جميع المؤسسات والدوائر الحكومية عدا المؤسسات الصحية والدوائر الخدمية ، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) .

وسبق وإن أعلنت عدة محافظات تعطيل الدوام بهذه المناسبة وهي العاصمة بغداد وذي قار والديوانية لاتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء المناسبة.

وفي 25 من شهر رجب كل عام، يحيى مئات الآلاف من الزائرين الشيعة طقوس ذكرى وفاة الإمام الكاظم (سابع أئمة أهل البيت لدى الشيعة الإمامية) في العاصمة بغداد.