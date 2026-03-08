كربلاء تعطل الدوام يوميّ الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع لمناسبة دينية

شفق نيوز- كربلاء

قررت مجلس كربلاء، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة يومين في الأسبوع الجاري لمناسبة دينية.

وذكر المجلس في بيان مقتضب أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، تزامناً مع ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب.

والإمام علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء المسلمين، وابن عم محمد بن عبد الله نبي الدين الإسلامي، وتعرض الإمام علي لعملية اغتيال في فجر يوم 19 رمضان سنة 40 هجرية (661 ميلادية)، حيث تلقى ضربة غادرة بالسيف على رأسه ليفارق الحياة متأثراً بجراحه في يوم 21 من الشهر نفسه.