‏كربلاء والنجف تعطلان الدوام غداً الأربعاء لاستكمال الجهود الخدمية للزوار

شفق نيوز- كربلاء

قرر محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء لاستكمال الجهود الخدمية للزوار الذين ما زالوا يتوافدون على المحافظة، فيما أعلنت محافظة النجف تعطيل الدوام أيضاً.

وقال الخطابي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تعطيل الدوام يأتي لتمكين أهالي كربلاء من مواصلة تقديم الخدمات للزائرين الذين ما زالوا يتوافدون إلى المدينة إضافةً إلى إعادة تنظيم المدينة واستكمال الجهود الخدمية.

بدوره أعلن مجلس محافظة النجف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء لـ"الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل موظفي الدوائر في الزيارة الأربعينية فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة ليوم غد".

وأعلنت محافظة كربلاء مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء الزيارة الأربعينية بمشاركة أكثر من 22 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.

ولاحقاً أعلنت محافظة النجف انتهاء مراسم الزيارة باستقبال وتفويج أكثر من 17 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.