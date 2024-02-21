كربلاء تعطل الدوام الأحد والإثنين المقبلين لمناسبة دينية

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم علي اليساري، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المقبلين، لمناسبة مولد الامام المهدي المنتظر، (الامام الثاني عشر لدى الشيعة).

ووجه رئيس المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين المصادف 25 و 26 من الشهر الجاري لكافة دوائر المحافظة بإستثناء الدوائر الأمنية والخدمية".

واشار الى ان "العطلة المحلية تأتي لوجود المواكب الحسينية ولتمكين أهالي المحافظة من تقديم الخدمات الى الزائرين".

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.