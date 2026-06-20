كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل

شفق نيوز- كربلاء

قرر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الخميس المقبل الموافق التاسع من محرم باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية.

وأرجع الخطابي قرار العطلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى تمكين أهالي كربلاء والجهات الخدمية من أداء دورهم في خدمة الزائرين وتوفير أفضل الظروف لإنجاح الزيارة.

وفي السياق أيضاً، أكد المحافظ اكتمال الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم، مشيراً إلى أن جميع الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية تعمل وفق خطط متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

وتعد زيارة عاشوراء في كربلاء من أبرز المناسبات الدينية، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء.