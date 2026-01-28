كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليومين الأسبوع المقبل

شفق نيوز – كربلاء

أعلنت الحكومة المحلية في كربلاء، يوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي 14 و15 من شهر شعبان الجاري، اللذين يصادفان الأسبوع المقبل.

وذكرت الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قررت تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يومي 14 و15 من شهر شعبان، بمناسبة زيارة النصف من شعبان، وذلك لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين لأداء الزيارة الشعبانية وإحياء المناسبات الدينية المرتبطة بهذه الأيام.

ويُحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام، بمناسبة ولادة الإمام المهدي، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.