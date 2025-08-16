كربلاء تعطل الدوام الرسمي غداً الأحد

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت محافظة كربلاء، يوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة، غداً الأحد لاستكمال حملات التنظيف، بعد الزيارة الأربعينية.

وجاء في بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس محافظة كربلاء قاسم اليساري، قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد، مؤكداً أن الخطوة تأتي لإتاحة المجال أمام الملاكات البلدية والخدمية لمواصلة حملات التنظيف والإدامة داخل المدينة.

وأشار اليساري، بحسب البيان، إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بالواقع الخدمي وتعزيز جمالية المحافظة بما يتناسب مع مكانتها وقدسيتها".

وأعلنت العتبة العباسية، يوم أمس الجمعة، دخول أكثر من 21 مليون شخص إلى كربلاء، لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية للعام الحالي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار محافظة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم.