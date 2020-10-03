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كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-03T16:20:55+0000
كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

شفق نيوز/ قررت محافظة كربلاء، السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة، ابتداءً من يوم غد الاحد، ولغاية يوم الخميس المقبل، بسبب زيارة الاربعين، فيما استثنت الدوائر الخدمية والصحة والاجهزة الامنية. 

وقال المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، ان المحافظ نصيف جاسم الخطابي، قرر "تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة كافة، ابتداء من يوم غد الاحد المصادف الرابع من شهر تشرين الاول ولغاية يوم الخميس المصادف الثامن من شهر تشرين الاول الجاري". 

واضاف، ان "تعطيل الدوام يأتي لتمكين اهالي كربلاء المقدسة من تقديم الخدمة للزائرين خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام"، لافتا الى"استثناء الدوائر الخدمية والصحة والاجهزة الامنية كافة من هذا التعطيل". 

ويسير آلاف العراقيين على الأقدام من محافظات وسط وجنوبي البلاد نحو كربلاء لإحياء مناسبة الأربعينية، التي يتصادف احياؤها بعد أيام.


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