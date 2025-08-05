كربلاء تعطل الدوام الرسمي الأسبوع المقبل لإحياء الزيارة الأربعينية

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى "أربعينية الإمام الحسين".

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، عدا الخدمية والأمنية منها، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/8/2025، وذلك بمناسبة حلول الزيارة الأربعينية".

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قرر مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليومين في الأسبوع المقبل بالتزامن مع الزيارة الأربعينية.

وكان مجلس محافظة النجف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بدءاً من الخميس المقبل، ولأكثر من أسبوع.