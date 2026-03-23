كربلاء تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل بسبب الأمطار

شفق نيوز- كربلاء

قرر محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، مساء اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر باستثناء الأمنية والخدمية يوم الخميس المقبل، وذلك استناداً إلى تقرير دائرة الأنواء الجوية الذي يشير إلى تأثر المحافظة بموجة أمطار غزيرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة إدارة المخاطر بحضور مدير عام صحة كربلاء ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية إلى جانب مدير الدفاع المدني.

وشهد الاجتماع بحسب بيان للمحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، مناقشة جملة من المحاور الحيوية المتعلقة بإدارة المخاطر واتخاذ قرارات وتوجيهات مباشرة والتأهب والاستعداد للشدة المطرية التي ستشهدها المحافظة نهاية هذا الاسبوع حسب تقارير الأنواء الجوية.

وأكد الخطابي خلال الاجتماع أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات بما يضمن سرعة الاستجابة والمعالجات السريعة.

من جانبهم، أكد مديرو الدوائر الخدمية أن المشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل فاعل في إيجاد معالجات جذرية لتصريف مياه الأمطار لا سيما في الأحياء السكنية فضلاً عن دور الخطوط الناقلة الحديثة في تحسين كفاءة شبكات التصريف وتقليل الاختناقات.

وأوضح البيان أنه استناداً إلى تقرير دائرة الأنواء الجوية الذي يشير إلى تأثر المحافظة بموجة أمطار غزيرة يوم الخميس المقبل تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية على أن تستنفر قدراتها وإمكانياتها كافة لخدمة المواطنين.

ودعا بيان المحافظة المواطنين إلى الحيطة والحذر وعدم سلك الطرق الخارجية في يوم الخميس المقبل حفاظاً على سلامتهم.