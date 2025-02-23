كربلاء.. تشييع رمزي مسائي لنصرالله بين الحرمين (صور)

شفق نيوز/ شهدت منطقة ما بين الحرمين وسط مدينة كربلاء، مساء اليوم الأحد، تشييعاً رمزياً للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، بعد تشييع مركزي جرى صباح اليوم في العاصمة بغداد، بالتزامن مع تشييع للجثمان في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشيعين كربلاء حملوا أعلام حزب الله اللبناني وصور نصرالله خلال موكب تشييع رمزي بين الحرمين "ضريحي الإمامين الحسين والعباس" في مدينة كربلاء.

وشارك في التشييع المئات من المواطنين من الرجال والنساء والأطفال، إلى جانب رجال دين وأحزاب ومسؤولين محليين.

وتوافدت حشود كبيرة منذ صباح اليوم الأحد، نحو جسر الأئمة الرابط بين منطقتي الأعظمية والكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في التشييع المركزي الرمزي لأمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله.

وامتلأت الساحات والطرق بالمشيعين من مختلف الفئات العمرية، رجالاً ونساءً، حاملين صوراً ضخمة لنصرالله إلى جانب أعلام حزب الله اللبناني، العلم اللبناني، وعلم الحشد الشعبي.

وفي السياق ذاته، انطلقت في بيروت اليوم الأحد مراسم تشييع نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين بحضور شعبي ورسمي كبير، حيث بدأت المراسم في مدينة "كميل شمعون" الرياضية، بمشاركة وفود رسمية من إيران والعراق، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية من مختلف دول العالم.