كربلاء تشترط بطاقات التلقيح على المواكب الحسينية

شفق نيوز/ اشترط محافظ كربلاء نصيف الخطابي، يوم الخميس، على المواكب الحسينية تقديم بطاقات التلقيح الخاصة بوباء فيروس كورونا للمشاركة في زيارة الأربعين.

وقال الخطابي، في تصريح صحفي أدلى به على هامش زيارته، اليوم، الى مقر القيادة والسيطرة التابع لهيئة الحشد الشعبي في المحافظة، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "تقرر عدم السماح للمواكب الخدمية الحسينية بالمشاركة في زيارة الأربعين دون تقديم بطاقات التلقيح الصحي من فيروس كورونا"، موضحاً أن "هذا القرار يشمل جميع اعضاء الهيئات والمواكب الحسينية التي تعتزم تقديم الخدمات للزائرين الكرام في ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين في العشرين من صفر ١٤٤٣ هجري".

وأضاف الخطابي انه "الى جانب ذلك يجب نشر التوعية الصحية وحث الزائرين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الخطوات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا".

وقالت محافظة كربلاء، والسلطات الصحية إنها اتخذت اجراءات وقائية لحماية الزائرين من تفشي الوباء في زيارة عاشوراء التي صادفت اليوم الخميس.

ويحيي المسلمون الشيعة ذكرى الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى مقتل الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.