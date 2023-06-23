كربلاء تستنفر لمواجهة "النزفية" وتبعث رسالة للسكان

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في كربلاء، يوم الجمعة، استنفار كوادرها لمواجهة الفيروس الناقل لمرض الحمى النزفية، مشيرة الى ضبطها مجزرة "غير نظامية".

وقالت صحة كربلاء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المستشفى البيطري ينفذ إجراءات وقائية واحترازية ضد مرض الحمى النزفية مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مبينة أن لجنة الرقابة والتفتيش لمكافحة ظاهرة الجزر العشوائي تابعت شكوى واردة عن طريق منصة كربلاء الذكية، وقامت بضبط موقع للجزر العشوائي في حي ملحق المدراء وتم مصادرة الحيوانات المتواجدة المعدة للجزر في الموقع وغلق الموقع لعدم استيفائه للشروط الصحية والمحددات البيئية ولكونه مخالف لقانون السلطة البيطرية رقم 32 لعام 2013. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد.

وصرح مدير المستشفى البيطري في المحافظة وسام الجابري، أن جميع الكوادر الطبية البيطرية مستنفرة جهودها على مستوى مكافحة الوسيط الناقل للأمراض ( القراد) لفيروس الحمى النزفية في جميع الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة ضمن الحملة الوطنية المجانية التي تقوم بها دائرة البيطرة.

وأشار إلى قيام الكوادر الطبية البيطرية بفحص الحيوانات المعدة للجزر في مجزرة كربلاء النموذجية للحوم الحمراء قبل الجزر و للذبائح بعد الجزر وفحص الاحشاء لضمان وصول اللحوم للمواطن خالية من الامراض والافات ومذبوحة على الطريقة الإسلامية وختمها بالختم الخاص بالمجزرة.

ووجه الجابري رسالة للمواطنين، بأن لا يشتروا اللحوم الحمراء المحلية غير المفحوصة وغير المختومة بختم مجزرة كربلاء النموذجية، والشراء يكون محال القصابة المجازة صحيا ومهنيا.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.