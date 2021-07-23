كربلاء تستعين بقوة أمنية لفرض قيود مكافحة فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة الصحية في محافظة كربلاء، يوم الجمعة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لاحتواء خطورة تفشي فيروس كورونا في المحافظة.

قال المتحدث باسم الخلية الدكتور عدي السلامي لوكالة شفق نيوز ، إن صحة المحافظة قامت بمتابعة تامة المطاعم والمولات والمنتزهات كافة وبتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، لرصد أي خرق بشأن عدم الالتزام بإجراءات الوقاية، كما تم نشر مراكز صحية على مدار الساعة في المحافظة لرصد أي حالات أو خروقات صحية.

وكانت وزارة الصحة العراقية، دعت فيه المواطنين إلى الإسراع بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والالتزام بإجراءات الوقاية، محذرة من أن "العراق على أعتاب كارثة صحية وإنسانية كبيرة".

ومنذ تفشي الفيروس في العراق أصيب أكثر من 1.5 مليون شخص بالمرض بحسب الصحة العراقية، وتوفي أكثر من 18 ألف شخص، فيما تلقى نحو 1.2 مليون شخص جرعة أو أكثر من لقاحات كورونا.