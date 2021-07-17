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كربلاء تستعد لإحياء زيارة عرفة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-17T07:57:51+0000
كربلاء تستعد لإحياء زيارة عرفة

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء، يوم السبت، عن إعداد خطة طوارئ لزيارة يوم عرفة حيث يتوافد مئات الآلاف من الزائرين لأداء الطقوس الدينية في مرقد الإمام الحسين.

وقال مدير عام دائرة الصحة الدكتور صباح الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الخطة سيتم تطبيقها خلال يوم عرفة وعيد الأضحى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لمئات الآلاف من الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة.

وبين أن الخطة تضمنت 54 عجلة إسعاف مجهزة بالأدوية والمستلزمات الضرورية ونشرها قرب دور العبادة والمستشفيات والمقابر والتقاطعات والساحات العامة.

وأشار الى ان تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا وبقية الأمراض الانتقالية ستكون لها الأولوية عند تطبيق الخطة، داعياً المواطنين وزائري المحافظة الى التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار الموسوي إلى استمرار العمل في شعب الطوارئ في المستشفيات على مدار الساعة، وتواجد الأطباء الاختصاص في شعب استشاريات الباطنية، والأطفال، والجراحة، والنسائية لمتابعة وفحص الحالات المرضية الواردة إليها، مبيناً أن وحدات المختبرات ستكون مفتوحة في جميع المستشفيات، إلى جانب فتح مراكز صحية خافرة لجميع القطاعات الصحية طيلة أيام العيد تتولى عملية تطعيم المواطنين ومُنتسبي دائرة الصحة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتقديم الخدمات لمراجعيها وفق جداول زمنية تم إعدادها لهذا الغرض.

واكد انه تم تهيئة خزينٍ كاف من الأدوية وقناني الدم والأوكسجين لإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية بموازاة قيام وحدة الدفاع المدني في الدائرة بمتابعة عمل منظومات الإطفاء في المؤسسات الصحية وجهوزيتها للعمل، ومراقبة تطبيق شروط السلامة والأمان فيها لتلافي حدوث أية حالة طارئة.

ولفت الموسوي الى تواجد فرق الرقابة الصحية في الأسواق المحلية والمناطق التجارية كالمولات والمتنزهات للتأكد من سلامة الأطعمة والأشربة فيها، إضافةً إلى مراقبة مياه الإسالة بالتنسيق مع دائرتي الماء والبيئة، فضلاً عن رصد حالات التسمم التي قد تحدث خلال المناسبة ومتابعتها في ردهة الطوارئ لمدينة الإمام الحسين الطبية.

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