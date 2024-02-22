كربلاء تستعد لمناسبة دينية بـ8 مستشفيات ومفرزة طبية وأكثر من 100 عجلة اسعاف

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة كربلاء يوم الخميس، تفاصيل خطتها الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

وذكر مدير عام الدائرة ، صباح الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرته ستشرع إعتباراً من مطلع الإسبوع المقبل بتنفيذ خطتها الصحية لزيارة النصف من شعبان المباركة"، مُبيناً أن "الخطة تتضمن توزيع (101) عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة وعلى الطرق الخارجية، وسيكون الإخلاء حسب الرقعة الجغرافية".

وأضاف "تم تهيئة 8 مُستشفيات حكومية وفتح مفرزة طبية في مركز زينب الكبرى الجراحي التخصصي"، لافتاً إلى "تهيئة ( 55 ) فرقة صحية لمراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين، ومُتابعة مشاريع المياه الحكومية والأهلية، إضافةً إلى قيام الفرق الصحية المُرابطة في السيطرات الخارجية لمداخل المدينة لفحص المواد الغذائية وأخذ نماذج منها للفحص المختبري وبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري".

وأكد الموسوي، "سيتم فتح صالات للطوارئ في كل من المراكز الصحية العباسية الشرقية والعباسية الغربية وباب بغداد ، فضلاً عن مركز طوارئ العلوية في منطقة حي الغدير وطوارئ المركز الصحي في عون بن عبد الله وتجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة"، مُوضحاً أن خطة طوارئ دائرته "ركّزت وللعام الخامس على التوالي على تعزيز الإجراءات الوقائية والتوعوية لمواجهة الأمراض الإنتقالية بشكل عام، وحث الفرق الصحية المُواطنين والزائرين وأصحاب المواكب على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بها".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة والحكومة المحلية أكدتا إستعدادهما لتقديم الدعم والإسناد الطبي للدائرة، ووضع جميع الإمكانيات التي تسهم في نجاح الخطة الصحية"، مُنوهاً ، أن "مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة ستقوم بتعزيز دائرته بـ ( 10 ) عجلات إسعاف فوري ستكون مُرابطة في مركز المدينة القديمة ، وقيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين".