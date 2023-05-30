كربلاء تستعد للانتخابات المحلية المقبلة بتوزيع 94% من بطاقاتها البايومترية

شفق نيوز/ أعلن مكتب كربلاء الانتخابي، يوم الثلاثاء، توزيع 94 بالمائة من البطاقات البايومترية، مبيناً أن عدد الناخبين الكلي يبلغ 850 ألف ناخب وناخبة في المحافظة.

وقال مدير شعبة الإعلام في مكتب كربلاء، رزاق الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكات المكتب تواصل عملها سواء في المكتب أو مراكز التسجيل والفرق الجوالة للمساهمة في تحديث بيانات الناخبين وحصولهم على البطاقات البايومترية".

وأوضح الأسدي، أن "عدد البطاقات البايومترية الكلية الموجودة في مكتب كربلاء يصل إلى 559,363 بطاقة، تم توزيع 530,659 بطاقة خلال الأسابيع الماضية بما يصل الى نحو 94 بالمائة" مشيراً إلى أن "عدد البطاقات غير الموزّعة تبلغ 28,704 بطاقة تقريباً".

وأضاف، أن "عدد الناخبين المسجلين في سجل الناخبين بكربلاء يبلغ 500 ألف ناخب وناخبة، فيما بلغ عدد الناخبين المحدثين بياناتهم حتى الآن 300 ألف محدث ومحدثة، والعمل مستمر في التحديث من قبل الفرق الجوالة المنتشرة والتي يبلغ عددها 42 فرقة، فضلاً عن 34 مركزاً ثابتاً".

ودعا مدير شعبة الإعلام في مكتب كربلاء الانتخابي، إلى "ضرورة تسجيل الناخبين من الطلبة الذين يمثلون أكثر من 75 بالمائة من مواليد عامي 2004 و2005 الجدد، الذين يصل عددهم إلى نحو 150 ألفاً".