كربلاء تستعد لاحتفالات رأس السنة.. هذا ما تأمله العائلات (صور)

شفق نيوز/ تستعد محافظة كربلاء مع قرب حول أعياد رأس السنة الميلادية، بتهيئة الحدائق والمتنزهات وإجراء عمليات صيانة لمدن الألعاب ونصب الجديد منها، تمهيدا لاستقبال المواطنين المحتفلين بالعام الجديد 2023.

واستطلعت وكالة شفق نيوز، آراء العائلات الكربلائية، بشأن الاحتفال في يوم رأس السنة الميلادية، بالمدينة، وما هي أبرز الطقوس التي يتبعونها في هذا اليوم.

تحديد الوافدين

أم رسل من كربلاء، أشارت خلال حديثها للوكالة، إلى أن "العائلات تخرج إلى المتنزهات والحدائق أيام العطل والأعياد للتنفيس عن الأطفال، لكن أحيانا يُعكر الأجواء زخم المواطنين واكتظاظهم في تلك الأماكن".

وأضافت: "نأمل بتحديد أعداد الداخلين بما يناسب مع مساحة المكان، وأن تكون هناك لجانا صحية تراقب المأكولات التي تباع، فضلا عن إجراء صيانة دورية لمكائن الألعاب، تجنبا لوقوع حوادث فنية".

الممتلكات

من جانبه، دعا مسؤول شعبة الحدائق والمتنزهات في مديرية بلدية كربلاء، المهندس حسن غالب، المواطنين وزائري المحافظة، إلى "ضرورة المحافظة على جميع الممتلكات العامة، والتي تشمل الحدائق، والجزرات الوسطية، والمحتويات الموجودة فيها، من أشجار ومنظومات سقي، لكونها وجدت لرفاهيتهم".

وقال غالب، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز: "خلال الفترات الماضية جرى نصب العديد من الألعاب الجديدة في مناطق متفرقة من المحافظة، كما تم رفع بعض الألعاب القديمة المتهالكة، والعمل مستمر لزيادة المسطحات الخضراء وزارعة الأشجار بأنواعها المختلفة".

صيانة مستمرة

بدوره، أكد مدير إعلام مدينة ألعاب النوارس في محافظة كربلاء، أمير العبيدي، أن "أعمال الصيانة لا تتوقف حتى في الأيام العادية، وكل مُشغّل لعبة لديه خبرة في الصيانة، كما هناك ورشة متكاملة من المهندسين للإشراف على صيانة الألعاب".

وأوضح العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن "الألعاب تُصنّف حسب العمر، فهناك قسم خاص بالأطفال، وآخر للأكبر سنا، على سبيل المثال لعبة سكة الموت، فمن يركب بهذه اللعبة يجب أن يكون مستوفيا لشرط العمر، وسليم من الأمراض الخطيرة، مثل القلب وغيره"، مؤكدا، أن "كل الألعاب فيها حزام أمان، وبعضها يحتوي على 3 أحزمة، بحسب خطورة اللعبة".

ولفت إلى أنه "في كل الأعياد والمناسبات يحصل زخم في مدينة الألعاب، بسبب الأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يقصدونها للترفيه عن أنفسهم وحضور المهرجانات التي تقام فيها، وفي يوم رأس السنة السابقة، تم تسجيل دخول نحو 10 الاف شخص إلى المدينة".

ونوه مدير إعلام مدينة ألعاب النوارس، إلى أن "في هذه السنة سيقام مهرجان عن العراق، حيث سيتم فيه تكريم البعض من أطفال الشهداء، بحضور منشد وشاعر، فضلا عن عمل مسرحي لدعم مرضى السرطان، وألعاب خفّة، مع هدية وبطاقة للألعاب".