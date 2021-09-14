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كربلاء تستعد للزيارة الأربعينية بلجان خاصة

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-14T11:16:23+0000
كربلاء تستعد للزيارة الأربعينية بلجان خاصة

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية لمحافظة كربلاء، يوم الثلاثاء، عن اتخاذ عدة إجراءات مع اصحاب المواكب الحسينية استعداداً للزيارة الأربعينية.

وقال قائممقام مدينة كربلاء، حسين المنكوشي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شكلت لجان داعمة لهيئة المواكب الحسينية متكونة من قوة حماية العتبتين الحسينية والعباسية تتولى الأمن ضمن نطاق الطوقين الأمنيين الأول والثاني".

واضاف "كما ستشارك مديرية شرطة كربلاء وبعض الضباط الأكفاء ممن لديهم خبرة في التعامل مع هذه المناسبة، الى جانب تشكيل لجنة تضم مستشار محافظ كربلاء ومجموعة من الاعضاء وقائممقامية قضاء المركز، لإزالة التجاوزات التي يقوم بها اصحاب المواكب الحسينية".

وبين ان اللجنة الاخيرة "تتولى متابعة مدى التزام اصحاب المواكب بالقوانين والتعليمات والتنبيه على عدم رمي النفايات والمخلفات في الشوارع او في شبكات المجاري"، مؤكدا انه "في حال مخالفة صحاب الموكب للتعليمات سيتم سحب الاجازة الخاصة الممنوحة له من هيئة المواكب ويمنع من الدخول الى محافظة كربلاء".

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد على مدينة كربلاء منذ مطلع الاسبوع الجاري استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الاربعينية التي تحل بعد قرابة الاسبوعين.

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