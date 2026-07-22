كربلاء تحيي ذكرى مقتل الإمام الحسن المجتبى (صور)

شفق نيوز- كربلاء

أحيا المسلمون الشيعة، مساء اليوم الأربعاء، ذكرى مقتل الإمام الحسن المجتبى (ع) في السابع من صفر عند مرقد بنات الحسن بمدينة كربلاء.

ووثّقت كاميرا وكالة شفق نيوز، مشاهد توافد الزائرين من داخل المحافظة وخارجها للمشاركة في مراسم العزاء وإحياء هذه المناسبة.

كما أحيت المواكب الحسينية الشعائر الدينية وسط أجواء خدمية وفرتها الجهات المعنية لاستقبال الزائرين وتنظيم حركة الدخول والخروج، في وقت استمرت فيه مراسم العزاء حتى ساعات متأخرة من اليوم.

ويعد مرقد بنات الحسن في كربلاء بقضاء الهندية، من المزارات الدينية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزائرين خلال المناسبات الدينية، ولا سيما في ذكرى مقتل الإمام الحسن المجتبى (ع) التي تحظى باهتمام واسع لدى المؤمنين.