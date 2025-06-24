كربلاء تحقق رقماً قياسياً بإنتاج الحنطة وتختتم موسم التسويق بـ305 آلاف طن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة كربلاء، يوم الثلاثاء، عن انتهاء عمليات حصاد وتسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي 2024–2025، مؤكدة انها حققت إنتاجاً غير مسبوق حيث تجاوز 305 آلاف طن، في قفزة نوعية وصفها مسؤولون بالـ"تاريخية".

وقال المتحدث باسم زراعة كربلاء باهر غالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج المتحقق هذا الموسم يعد الأعلى في تاريخ كربلاء، مقارنة بما كان ينتج سابقاً والذي لم يكن يتجاوز 3000 طن قبل تغيير النظام الأساسي للزراعة".

وأوضح غالي، أن "الموسم شهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإنتاج، خاصة في المساحات المزروعة عبر المرشات المحورية، حيث بلغ عددها أكثر من 3000 مرشة في عموم المحافظة".

وأشار غالي إلى أن "المساحات المزروعة بمحصول الحنطة هذا العام بلغت 365 ألف دونم، معظمها في المناطق الصحراوية التي جرى استثمارها باستخدام الآبار الارتوازية وطرق الري الحديثة، بما فيها المرشات المحورية والثابتة المتحركة".

ولفت الى أن "كميات الحنطة المسوقة إلى مخازن الشركة العامة لتجارة الحبوب – فرع كربلاء بلغت 305 آلاف طن، تم تسويقها بسعر 850 ألف دينار للطن الواحد للمحاصيل المزروعة بالمرشات المحورية، و800 ألف دينار للطن للمزروعة بالطرق التقليدية والمروية".

وأكد المتحدث، أن "الإنجاز تحقق بفضل جهود المزارعين ودعم وزارة الزراعة، التي وزعت أكثر من 700 مرشة حديثة للمزارعين ضمن خطة تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، واستغلال المناطق الصحراوية المفتوحة لزيادة الإنتاج الوطني".