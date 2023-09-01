كربلاء تحصي لـشفق نيوز عدد الصحفيين المشاركين بتغطية زيارة الأربعين

شفق نيوز/ كشف رئيس فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء حسين الشمري، يوم الجمعة، عن أعداد الصحفيين المحليين والأجانب الذين دخلوا إلى المحافظة لنقل أجواء زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الأربعين دخلت مرحلة الذروة، إذ لم يتبق على موعد الزيارة سوى 5 أيام".

وأضاف، أن "أعداد الصحفيين الذين دخلوا إلى مدينة كربلاء يصل إلى 750 صحفياً، بينهم أكثر من 200 صحفي عربي وأجنبي، من مختلف الوكالات والصحف والقنوات الفضائية".

وتابع، "كما دخلت أكثر من 14 سيارة بث مباشر (اس ان جي) موزعة على مناطق كربلاء لنقل أجواء الزيارة"، مؤكداً "اتخاذ إجراءات لتسهيل عمل الصحفيين وتنقلهم لتغطية المناسبة".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت أمس الخميس، وصول عدد الوافدين الى البلاد للمشاركة في الزيارة الاربعينية 2329400 زائر دخلوا عبر منافذ المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلي - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة.

ويواصل الزائرين الوفود الى البلاد لأداء مراسيم زيارة أربعين الامام الحسين، وسط جهود كبيرة مبذولة من الجهات المعنية لتوفير الخدمات لهم.

ويحيي المسلمون الشيعة مراسم الزيارة الاربعينية بعد أربعين يوماً على عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية في سنة 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.