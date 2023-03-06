كربلاء تحدد عطلة الزيارة الشعبانية

شفق نيوز / أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي في محافظة كربلاء، ليومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة "إحياء الزيارة الشعبانية".

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اتخذ قرار تعطيل الدوام الرسمي ليومي الثلاثاء والأربعاء، واستثنى الدوائر الخدمية من العطلة".

وقبل ذلك، أعلنت محافظتا واسط وبابل، تعطيل الدوام الرسمي، لنفس السبب، باستثناء الدوائر الخدمية.

ويحيي المسلمون الشيعة ليلة الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام بمناسبة ولادة الإمام المهدي الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، حيث يتوجهون إلى مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء.