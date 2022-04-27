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كربلاء تتخذ إجراءات احترازية ضد مرض الحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-27T10:06:43+0000
كربلاء تتخذ إجراءات احترازية ضد مرض الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في محافظة كربلاء اليوم الأربعاء، عن تنسيق مشترك مع قيادة عمليات كربلاء للتدقيق والتشدد على مرور المركبات الحمل لنقل الحيوانات الداخلة الى المحافظة.

وذكر بيان للمستشفى ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "مدير المستشفى د.وسام الجابري اجرى اليوم تواصلا وتنسيقا مشتركا مع قيادة عمليات كربلاء لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الوقائية ضد مرض الحمى النزفية اللازمة لتسهيل انسيابية حركة المركبات لنقل الحيوانات والتأكد من الشهادة الصحية للحيوانات وايضا منع دخول الحيوانات من المحافظات المسجلة بها الاصابة".

وأضاف البيان؛ أن "هذه الإجراءات جاءت لرفع درجة الرصد والتحري والإجراءات الوقائية ضد هذا المرض و العمل مع القوات الامنية وجميع الوحدات الساندة لتنظيم وتسيير المركبات وإسناد لجان الجزر العشوائي والمجازر الحكومية كونها مرفقا حيويا هاما يخدم المواطنين"، مشيرا إلى أن "التعاون الكبير بين المستشفى البيطري والقوات الامنية يهدف الى إتمام وإنجاح الخطة الوقائية للمحافظة ومنع تسجيل أي إصابة على أتم وجه من خلال خطة مشتركه بين المؤسستين والتشدد على نقل الحيوانات من والى محافظة كربلاء".

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