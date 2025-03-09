كربلاء بلا موازنة منذ عامين والمجهول يلف تمويل 500 مشروع معطّل

شفق نيوز/ أكدت عضو مجلس محافظة كربلاء، ماجدة العرداوي، يوم الأحد، أن موازنة العامين الماضيين لم تصل إلى المحافظة، فيما أشارت إلى أن الأزمة المالية أخرت استكمال أكثر من 500 مشروع في المحافظة.

وقالت العرداوي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "ما وصل إلى محافظة كربلاء من موازنات من قبل الحكومة الاتحادية هي موازنة 2023 فقط، أما موازنة العام 2024 فهي لم تصل إلى الآن وحوّلت إلى العام 2025، لذلك ما يعمل حالياً هي مشاريع الأمن الغذائي لعام 2023، وهذا سبب إرباكاً وتأخيراً في تنفيذ المشاريع الباقية".

وأضافت العرداوي، أن "مشروع منطقة (أم الهوى) أحد أحياء قضاء الهندية، خصص لها 11 مليار دينار من الموازنة لها، لكن لم تأتِ هذه المبالغ لتنفيذ المشروع، وكذلك الحال في منطقة (بليبيج) بقضاء الهندية، فقد تم صرف 3 مليارات دينار ولم تصل الأموال أيضاً، لذلك المشكلة في موازنة بغداد وليست مشكلة المحافظة".

وعن أسباب غرق الشوارع في الأمطار الأخيرة، أوضحت العرداوي، أن "غرق الشوارع الذي حصل بمناطق عديدة بمحافظة كربلاء كان نتيجة تقصير من قبل مدير المجاري الذي لم يؤدِ دوره بشكل صحيح قبل حدوث الأمطار من تهيئة المضخات لتنظيف المجاري وغير ذلك من الإجراءات لمواجهة الأمطار".

وأشارت إلى أن "هناك مشكلة سرقة غطاء (المنهولات)، وعدم وجود ثقافة عند بعض المواطنين للحفاظ على نظافة المجاري، وهذه المشاكل ليست محصورة في قضاء الهندية فقط، بل هي تشمل عموم المحافظة".

وختمت العرداوي حديثها بالقول إن "هناك أكثر من 500 مشروع متأخر بسبب الموازنة، تتضمن مدارس وشوارع وبنايات وغير ذلك، لذلك هناك حاجة إلى تريليونات الدنانير لتغطية مشاريع محافظة كربلاء".

وتعاني محافظة كربلاء من تردي الخدمات الأساسية فيها، ويبرز ذلك مع كل هطول أمطار غزيرة، وآخرها قبل أيام بغرق شوارع مناطق عديدة بالمحافظة بشكل شبه كامل وارتفاع مناسيب المياه فيها الأمر الذي أسفر عن شلل شبه تام في حركة السير، ما دفع الحكومة المحلية إلى تعطيل الدوام الرسمي في المدارس، اليوم الأحد، عازية ذلك إلى سوء الأحوال الجوية.