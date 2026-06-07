كربلاء.. انقاذ 70 نزيلاً من حريق في فندق

شفق نيوز- كربلاء

أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الأحد، حريقاً اندلع داخل أحد الفنادق في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة في كربلاء المقدسة، فيما تمكنت من إخلاء أكثر من 70 نزيلاً من جنسيات متعددة دون تسجيل إصابات.

وقالت المديرية إن فرقها استنفرت فور اندلاع الحريق، ونجحت في السيطرة عليه وإخماده بشكل كامل، مع تأمين عملية إخلاء النزلاء بسلام.

وأضافت أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الفندق يفتقر إلى متطلبات وشروط السلامة المهنية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، شملت إغلاقه لمدة 15 يوماً استناداً إلى أحكام قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013.