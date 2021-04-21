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كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-21T13:05:56+0000
كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة، يوم الاربعاء، عن تمكُّنها من ضبط حالتي تلاعبٍ في مديريَّة التسجيل العقاري الأولى في محافظة كربلاء ودائرة البريد والتوفير فيها.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء انتقل إلى مديريَّة التسجيل العقاري الأولى تمكَّن من ضبط أحد مُوظَّفي المديريَّة؛ لتلاعبه في سجلات وإضبارة وسندات وفضاء رصيفٍ عائدٍ إلى مديريَّة بلديَّة كربلاء، وقيامه بإضافة مساحاتٍ تابعةٍ للبلدية وتسجيلها باسم صاحبة أحد العقارات".

وأضافت إنه تمَّ "ضبط أصل معاملة البيع وصورتي قيد العقار نموذج (23 و25) المُسجَّلين باسم صاحبة العقار الذي تصل قيمته التقديريَّـة إلى (1,245,000,000) مليار دينار".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من "ضبط مُوظَّفين اثنين في دائرة بريد وتوفير المحافظة؛ لقيامهما بسحب مبالغ ماليَّةٍ من حسابات المُواطنين عن طريق التلاعب والتزوير، مُستغلين عدم مراجعة المُواطنين لحساباتهم والتوقيع بدلاً منهم، وأسفرت العمليَّة عن ضبط أصل وصلي سحب المبالغ".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين علي السيّد قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادَّتين (289 و315) من قانون العقوبات

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