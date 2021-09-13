كربلاء.. "الساقي" يستقطب الأيدي العاملة ويبث الحياة في 600 دونم

شفق نيوز/ يستمر العمل في مشروع "الساقي" لزراعة أشجار النخيل على مساحة مئات الدونمات لزيادة المساحات الخضراء في محافظة كربلاء بدعم من العتبة العباسية.

وأطلق المشروع عام 2017 لزراعة النخيل على مساحة ألف دونم في منطقة تبعد مسافة 50 كيلومترا غرب مدينة كربلاء.

وبلغت المساحة المزروعة لغاية عام 2021 الجاري 600 دونم بعدد نخيل مزروع وصل إلى 13000 نخلة من نحو 90 نوعا من التمور.

وقال مدير بيئة محافظة كربلاء حامد عبيد لوكالة شفق نيوز إن "المناطق الخضراء جزء أساسي من البيئة في محافظة كربلاء وركيزة أساسية لتحسين الواقع البيئي في المحافظة".

وبين أن "توسيع رقعة المساحات الخضراء وتحسين الواقع الزراعي ضروري جداً"، منوها إلى أن "مشروع الساقي يضيف جمال إلى المدينة وكذلك زيادة تثبيت التربة ومصدات الرياح".

ويساعد هذا المشروع على توفير فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في المحافظة، حيث قال أحد عمال هذا المشروع واسمه حيدر نايف سكر لوكالة شفق نيوز، إن "أهم ميزة هي توفير فرص العمل للعمال".

واضاف، أن "المشروع ذي فائدة كبيرة ويجلب عددا كبيرا من العمال ويساهم في القضاء على البطالة".

وقال مدير الصيانة في المشروع المهندس علاء العمار، إن "أفضل موسم لزراعة النخيل هو شهر أيلول لذا بدأنا نعمل في هذا الشهر على زراعة النخيل وعبر طريقة الري بالتنقيط وحفر الآبار الارتوازية".

وتابع، ان "العمل مستمر في زراعة شتلات النخيل وبالتالي سيكون هذا المشروع ذا مردود إيجابي من الناحية الاقتصادية والحفاظ على البيئة المحيطة وتثبيت التربة".