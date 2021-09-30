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كربلاء.. الدفاع المدني ينقذ عاملين ويبحث عن ثالث داخل فتحة تصريف صحي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-30T14:48:44+0000
كربلاء.. الدفاع المدني ينقذ عاملين ويبحث عن ثالث داخل فتحة تصريف صحي

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، يوم الخميس، إنقاذ عاملين والبحث عن ثالث داخل فتحة تصريف صحي محاذية لمشروع بزل وسط المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها بذلت جهودا كبيرة من اجل إخراج العاملين اللذين فقدا الوعي داخل فتحة التصريف الصحي بعمق كبير نتيجة استنشاق غاز الميثان الخانق الثقيل الذي يتولد نتيجة تحلل المواد العضوية في فتحات التصريف الصحي وعملت الفرق على تأمين نقل العاملين إلى المستشفى القريب لتلقى العلاج الازم فيها بعد أن كانت حالتهما الصحية خطرة وغير مستقرة".

وشددت على ضرورة "مراعاة شروط السلامة والأمان عند النزول إلى داخل فتحات التصريف الصحي وأهمية ارتداء أقنعة الوقاية مع استخدام خراطيم الهواء لطرد غاز الميثان الخانق".

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