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كربلاء.. اختناق عامل في مجاري الصرف الصحي وإنقاذ آخر بأعجوبة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-18T15:25:45+0000
كربلاء.. اختناق عامل في مجاري الصرف الصحي وإنقاذ آخر بأعجوبة

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في كربلاء، يوم الجمعة، باختناق عامل في مجاري الصرف الصحي وانقاذ آخر باعجوبة بعد إجراء الانعاش الرئوي له قبل نقله للمستشفى.

 وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت من التدخل والنزول الى فتحة رئيسية للتصريف الصحي بعمق كبير في مركز محافظة كربلاء، لتنقذ عاملا كان مصابا بحالة إغماء شديد وتؤمن اخراج المصاب من عمق فتحة التصريف الصحي مع إجراء الانعاش الرئوي قبل نقله بواسطة عجلة الإسعافات الفوري الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها". 

وأضافت أن فرقها "عثرت على جثة عامل آخر فارق الحياه، ليتم انتشال وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة من قبل فرق الدفاع المدني".

وأوضحت أن "سبب الحادث كان نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق الذي يتولد من تحلل المواد العضوية في فتحات الصرف الصحي".

وأكدت المديرية على "ضرورة استخدم اقنعت الوقاية من الغازات مع استخدام خراطيم التهوية قبل النزول الى فتحات التصريف الصحي من قبل العاملين لتجنب حالات فقدان الوعي نتيجة قلة الاوكسجين".

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