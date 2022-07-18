أكد على"كشف النوايا الخبيثة".. وزير الداخلية في النجف

شفق نيوز/ ترأس وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اجتماعاً في مقر قيادة شرطة محافظة النجف وأكد على "دحض الشائعات وكشف النوايا الخبيثة"، بحسب بيان صدر اليوم الاثنين، وورد الى وكالة شفق نيوز.

وأوضح البيان، أن الاجتماع عقد في ساعة متأخرة من ليل امس، بحضور عدد من القادة والضباط لبحث آخر الاستعدادات لتأمين زيارة مرقد الإمام علي بن أبي طالب لإحياء ذكرى "عيد الغدير".

وشدد وزير الداخلية، على التنسيق بين القوات الأمنية المكلفة بتأمين هذه الزيارة، مؤكداً في الوقت ضرورة دحض الشائعات المغرضة والتعامل الفوري معها وكشف النوايا الخبيثة التي وراءها.

كما أكد الغانمي على دور رجال المرور في تأمين واحتواء الإعداد الكبيرة التي ستحيي هذه المناسبة من مختلف المناطق والعمل على توفير الانسيابية منذ دخولهم لغاية مغادرتهم المحافظة.

وعلى صعيد منفصل وجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بالاستمرار في تشديد الإجراءات اللازمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، والإسراع في كشف الجرائم ، وتقديم مرتكبيها الى القضاء العادل.

ويوم السبت الماضي، نفت مديرية شرطة النجف، حصول انهيار أمني في المحافظة، مؤكدة أن مايحدث جرائم جنائية معروف من نفذها.

وأمس الاحد، أفاد مصدر أمني في النجف بإيقاف مسؤولين أمنيين كبيرين على خلفية الخروقات الأمنية في المحافظة.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة امنية كبيرة بقيادة مدير الاستخبارات العامة اللواء حيدر غالي دخلت محافظة النجف للتحقيق في الخروقات الامنية الأخيرة في المحافظة، واحجزت على الفور مدير استخبارات ومدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في المحافظة.

وبحسب المصدر؛ فأن القوة الأمنية التقت بقائد شرطة المحافظة وتدارست معه الخطط الأمنية بالمحافظة والتوقعات تشير الى اعفاء عدد من الضباط الأمنيين في النجف من مناصبهم لا سميا الضابطين المحتجزين.