أكثر من 900 ألف تلميذ يؤدون الامتحانات العامة في العراق

شفق نيوز- بغداد

انطلقت صباح الثلاثا، الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرّع للدراسات العربية والكوردية والتركمانية والأجنبية للعام الدراسي 2025-2026 - الدور الأول - في عموم محافظات العراق، وذلك بمشاركة أكثر من 900 ألف تلميذ وتلميذة.

وبحسب بيان لوزارة التربية العراقية، توجه التلاميذ منذ ساعات الصباح الأولى إلى مراكزهم الامتحانية، مشيراً إلى أن أكثر من 7000 مركز امتحاني استقبل الممتحنين ضمن أجواء منظمة وانسيابية عالية.

وأضاف البيان أن الوزارة هيأت جميع المستلزمات اللوجستية والفنية والإدارية اللازمة لضمان راحة التلاميذ وسلاسة أداء الامتحانات،وتوفير بيئة امتحانية مستقرة وآمنة.