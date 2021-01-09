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أكثر من 900 اصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-09T12:04:21+0000
أكثر من 900 اصابة جديدة بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ عاود فيروس كورونا الارتفاع في العراق بعد ان سجل عدد اصابات تجاوزت الـ 900 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي،  إن مختبراتها سجلت 907 اصابة بفيروس كورونا مشية الى تماثل 1965 حالة الى الشفاء التام، فيما بلغت عدد  حالات الوفاة اربعة اشخاص جراء المرض.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 554990، وعدد حالات الاصابات الكلي 602331، وعدد الحالات التي تحت العلاج 34460 وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 129 وعدد حالات الوفيات الكلي 12881 منذ تفشي المرض في البلاد اذار 2019.

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