أكثر من 85 الف زائر إيراني يزورون كربلاء للمشاركة في مراسم يوم عرفة

شفق نيوز/ اعلن قائممقام مدينة خرمشهر الايرانية، يوم الأربعاء، توجه اكثر من 85 الف زائر ايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي الى مدينة كربلاء العراقية للمشاركة في مراسم يوم عرفة خلال الأيام الستة الماضية.

واشار نادر عميدزاده ، قائممقام مدينة خرمشهر ، وفقا لوكالة أنباء فارس، إلى توجه الزوار إلى العتبات المقدسة في العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي وقال، "لحسن الحظ ، شهدت الأيام القليلة الماضية ، توجه عدد كبير من الزوار من كافة انحاء البلاد ولاسيما محافظة خوزستان الى العتبات المقدسة للمشاركة في مراسم يوم عرفة".

وأضاف، "في الأيام الستة الماضية، توجه أكثر من 85 ألف زائر عبر منفذ شلامجه الحدودي إلى مدينة كربلاء المقدسة لاحياء زيارة يوم عرفة".

وقال عميد زاده، "تم اتخاذ ترتيبات خاصة لتقديم خدمات أفضل للزوار ، بما في ذلك فتح المزيد من البوابات وإنشاء مراكز مصرفية وإقامة مواكب حتى لا يواجه الزوار أي مشاكل".

وذكر انه "تم ايضا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة الزوار حتى يتمكنوا من العودة إلى محافظاتهم ومدنهم بسلام وراحة".