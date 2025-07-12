أكثر من 82% من السكان في العراق يستخدمون الأنترنت

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، يوم السبت، أنها سجلت زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في العراق بإرتفاعاً قياسياً بلغ 82.9% من السكان بنهاية العام 2024، مقارنة عما كان عليه العام 2019 بنسبة بلغت 44.3% فقط، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للاتصالات (ITU) .

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، إطلاق المزيد من المبادرات والمشاريع التنموية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ أسس بنية تحتية متطورة ومتكاملة تجسد الرؤية الرقمية للعراق .