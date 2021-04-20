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أكثر من 8000 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-20T13:06:56+0000
أكثر من 8000 إصابة جديدة و34 حالة وفاة بكورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من ثمانية آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتقليحي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 8208 إصابات و34 حالة وفاة بكورونا، فيما تعافى 6888 مريضا من الفيروس.

وأشارت إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا بلغ 17 ألفاً و426 شخصا، ليصل إجمالي متلقيّ اللقاح إلى 258 ألفاً و654 شخص.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقفين الوبائي والتقليحي لجميع محافظات العراق.

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