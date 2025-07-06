أكثر من 800 صحفي و600 مؤسسة إعلامية شاركوا بتغطية مراسم عاشوراء في كربلاء

شفق نيوز - كربلاء

أعلن رئيس فرع نقابة الصحفيين في كربلاء، حسين الشمري، يوم الاحد ، أن عدد المؤسسات الإعلامية المشاركة في تغطية مراسم شهر محرم، من تبديل راية الإمام الحسين حتى يوم العاشر، تجاوز 600 مؤسسة، في واحدة من أوسع التغطيات الإعلامية التي تشهدها المدينة المقدسة.

وقال الشمري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المؤسسات الإعلامية توزعت على وكالات أنباء، وصحف، وقنوات فضائية، وصناع محتوى هادف، ومصورين محترفين، من مختلف دول العالم".

وأضاف أن "أكثر من 30 وحدة بث مباشر (SNG) ثابتة ومتنقلة تعمل حالياً على نقل وقائع المناسبة إلى جمهورها داخل وخارج العراق".

كما أشار الشمري إلى أن "عدد الصحفيين المشاركين في التغطية تجاوز 800 صحفي، يعملون لصالح وسائل إعلام محلية، وعربية، ودولية، ما يعكس الأهمية الدينية والإعلامية الكبرى لهذه المناسبة".

وتابع أن "العتبتين المقدستين قدّمتا تسهيلات كبيرة للمؤسسات الإعلامية، منها: خدمات الإنترنت، ووجبات الطعام، ومنصات مخصصة لإجراء اللقاءات الصحفية، فضلاً عن إصدار باجات رسمية لتسهيل حركة الصحفيين في محيط المدينة القديمة".

وأثنى الشمري في ختام تصريحه على "الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية لتوفير بيئة آمنة ومرنة للصحفيين والزميلات والزملاء العاملين في كربلاء خلال هذه الأيام".