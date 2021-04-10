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أكثر من 6700 إصابة و37 حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-10T13:00:45+0000
أكثر من 6700 إصابة و37 حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

أكثر من 6700 إصابة و37 حالة وفاة جديدة بكورونا في العراق

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