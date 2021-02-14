أكثر من 63 مليون حساب في مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق

شفق نيوز/ أعلن مركز الاعلام الرقمي (DMC)، يوم الاحد، تسجيل زيادة واضحة في أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من العراقيين مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن عدد الحسابات في هذه المواقع يزيد على إجمالي تعداد العراقيين بما يقارب النصف.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 25 مليون مستخدم نشط بزيادة، بزيادة أربعة ملايين مستخدم عن اخر احصائية لمؤسستي Hootsuite و We are social المتخصصتين في هذا المجال.

وبين المركز أن هناك 20 مليون عراقي يستخدمون موقع فيسبوك، و17 مليون مستخدم على فيسبوك ماسنجر، و13 مليون مستخدم نشط على انستغرام، و11.25 مليون مستخدم على سناب شات، و1.30 مليون مستخدم لتويتر، و1.20 مستخدم لشبكة لينكدان.

واشار الى ان عدد مستخدمي شبكة الانترنت في العراق وصل الى 30.52 مليون مستخدم بحلول عام 2021 بزيادة 700 الف مستخدم عن العام الماضي.

ورجح المركز ان الزيادة الحاصلة في اعداد مستخدمي كل المنصات يعود الى تداعيات وباء كورونا والاغلاق وحظر التجوال الذي شهده العراق لمواجهة هذه الازمة.