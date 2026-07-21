أكثر من 600 عامل في حقل الزبير النفطي يواجهون إنهاء عقودهم

شفق نيوز- البصرة

ناشد كادر شركة "ايجز" المسؤول عن حماية مشغل حقل الزبير النفطي التابع لشركة ايني الإيطالية، يوم الثلاثاء، الجهات المختصة، بالتدخل العاجل لإنصافهم بعد ابلاغهم بإنهاء عقودهم مع نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، وتسليم العقد إلى شركة "قمة الاقتدار".

وأوضح كادر الشركة في مناشدتهم التي وردت لوكالة شفق نيوز: "فوجئنا بتخفيض اجورنا إلى النصف دون سابق إنذار، رغم أن معظمنا أمضى نحو 15 سنة في العمل داخل الحقل".

ولفتوا إلى أن "هذا القرار يهدد أرزاق أكثر من 600 عامل وما يزيد على 600 عائلة تعتمد بشكل مباشر على هذه الوظائف"، مطالبين الجهات المعنية بـ"التدخل العاجل لضمان حقوق العاملين ومنع تخفيض أجورهم بما يحفظ كرامتهم واستقرارهم المعيشي".