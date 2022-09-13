أكثر من 600 زائر اذري دخل العراق عبر منفذ المنذرية

شفق نيوز/ أفادت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، بدخول أكثر من 600 زائر من جمهورية أذربيجان الى العراق عبر منفذ المنذرية في خانقين شرقي ديالى وسط.

وقال مصدر في العمليات لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن والكوادر الخدمية في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران استقبلت أكثر من 600 زائر من دولة أذربيجان قادمين من الحدود الإيرانية للتوجه الى كربلاء وأداء الزيارة الاربعينية".

وأشار إلى أن "قوات من الحشد والتشكيلات الأمنية أمنت طريق مرور الزائرين بالتنسيق مع الدوائر والكوادر الخدمية لتفويج الزائرين الى ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة ومن ثم الى كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية"، لافتا الى "استمرار توافد الزائرين عبر المنذرية ومن جنسيات مختلفة وأعداد محدودة بغض النظر عن الزائرين الإيرانيين".

وبين المصدر أن "منفذ المنذرية يستقبل يوميا من 5000- 10000 زائر، فيما انخفضت أعداد الزائرين خلال الـ48 ساعة الماضية بعد دخول معظم الزائرين ووصولهم مدينة كربلاء.