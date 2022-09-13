سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أكثر من 600 زائر اذري دخل العراق عبر منفذ المنذرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-13T17:09:51+0000
أكثر من 600 زائر اذري دخل العراق عبر منفذ المنذرية

شفق نيوز/ أفادت قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، بدخول أكثر من 600 زائر من جمهورية أذربيجان الى العراق عبر منفذ المنذرية في خانقين شرقي ديالى وسط.

وقال مصدر في العمليات لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الأمن والكوادر الخدمية في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران استقبلت أكثر من 600 زائر من دولة أذربيجان قادمين من الحدود الإيرانية للتوجه الى كربلاء وأداء الزيارة الاربعينية".

وأشار إلى أن "قوات من الحشد والتشكيلات الأمنية أمنت طريق مرور الزائرين بالتنسيق مع الدوائر والكوادر الخدمية لتفويج الزائرين الى ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة ومن ثم الى كربلاء لاداء الزيارة الاربعينية"، لافتا الى "استمرار توافد الزائرين عبر المنذرية ومن جنسيات مختلفة وأعداد محدودة بغض النظر عن الزائرين الإيرانيين".

وبين المصدر أن "منفذ المنذرية يستقبل يوميا من 5000- 10000 زائر، فيما انخفضت أعداد الزائرين خلال الـ48 ساعة الماضية بعد دخول معظم الزائرين ووصولهم مدينة كربلاء.

related

إيران تعلن عودة 700 ألف زائر من العراق

Date: 2022-09-11 14:56:03
إيران تعلن عودة 700 ألف زائر من العراق

وفد أمني وحكومي عراقي يزور الحدود الايرانية.. صور   

Date: 2022-08-03 06:31:50
وفد أمني وحكومي عراقي يزور الحدود الايرانية.. صور   

محافظة تعيد فتح الطرق مع بغداد بعد نجاح خطة حماية الزائرين

Date: 2021-09-25 07:00:08
محافظة تعيد فتح الطرق مع بغداد بعد نجاح خطة حماية الزائرين

جسد أزرق وتدخل إيراني.. القصة الكاملة لوفاة "نعيمة نادري" بالعتبة العلوية

Date: 2022-09-11 19:24:41
جسد أزرق وتدخل إيراني.. القصة الكاملة لوفاة "نعيمة نادري" بالعتبة العلوية

شرطة خانقين تؤشر انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية 

Date: 2022-09-11 13:44:48
شرطة خانقين تؤشر انخفاض زخم الزائرين في منفذ المنذرية 

الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

Date: 2021-09-27 09:13:06
الكهرباء: اعتدال الطقس وتوجه الزائرين لكربلاء ساهم باستقرار الكهرباء

غالبيتهم إيرانيون.. عشرات الضحايا والإصابات بحوادث سيّر في العراق

Date: 2022-09-11 21:12:01
غالبيتهم إيرانيون.. عشرات الضحايا والإصابات بحوادث سيّر في العراق

كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام

Date: 2020-10-03 16:20:55
كربلاء تعطل الدوام الرسمي خمسة أيام